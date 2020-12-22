В Кремле назвали санкции США «пинком» для двусторонних отношений

Новые санкции США против России — враждебный шаг уходящей администрации, заявили в Кремле. Отношения двух стран и так находятся в штопоре, и такой их "пинок" затрудняет процесс выхода из этой ситуации.
"Это очередной враждебный шаг по отношению к России", — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы можем только сожалеть, что очередная уходящая администрация США предпочитает пнуть и так находящиеся в очень плохой форме двусторонние российско-американские отношения", — заметил он.
"Каждый такой пинок отдаляет нас от момента нормализации и чрезвычайно затрудняет процесс выхода из этого пагубного для наших двусторонних отношений штопора", — заметил представитель Кремля.
Россия будет защищать свои интересы должным образом, заключил Песков.