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В Кремле назвали новые санкции США «пинком» для двусторонних отношений 

Российская Газета и ещё 9 1 час назад
В Кремле назвали санкции США «пинком» для двусторонних отношений
Фото: globallookpress.com
Новые санкции США против России — враждебный шаг уходящей администрации, заявили в Кремле. Отношения двух стран и так находятся в штопоре, и такой их "пинок" затрудняет процесс выхода из этой ситуации.

"Это очередной враждебный шаг по отношению к России", — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы можем только сожалеть, что очередная уходящая администрация США предпочитает пнуть и так находящиеся в очень плохой форме двусторонние российско-американские отношения", — заметил он.

"Каждый такой пинок отдаляет нас от момента нормализации и чрезвычайно затрудняет процесс выхода из этого пагубного для наших двусторонних отношений штопора", — заметил представитель Кремля.
Россия будет защищать свои интересы должным образом, заключил Песков.
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Политика , Дмитрий Песков , Администрация США , Китай , Москва , США
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