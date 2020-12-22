"Это попытка дискредитации, но, безусловно, подобные попытки не могут дискредитировать Федеральную службу безопасности", — подчеркнул представитель Кремля.

"Федеральная служба безопасности по конституции выполняет очень важную роль, защищая нас с вами от терроризма, экстремизма, разных смертельных опасностей, безусловно, играет эту роль очень хорошо и очень эффективно", — добавил он.