Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что появившиеся "расследования" об инциденте с Алексеем Навальным не способны дискредитировать Федеральную службу безопасности (ФСБ) РФ. Об этом он заявил во вторник журналистам, отвечая на вопрос, не стоит ли ФСБ выступить с опровержениями или пояснениями в связи с утверждениями о роли службы в произошедшем.
"Это попытка дискредитации, но, безусловно, подобные попытки не могут дискредитировать Федеральную службу безопасности", — подчеркнул представитель Кремля.
"Федеральная служба безопасности по конституции выполняет очень важную роль, защищая нас с вами от терроризма, экстремизма, разных смертельных опасностей, безусловно, играет эту роль очень хорошо и очень эффективно", — добавил он.