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Москва

Песков: «расследования» о Навальном не дискредитируют эффективную работу ФСБ 

ТАСС 42 минуты назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что появившиеся "расследования" об инциденте с Алексеем Навальным не способны дискредитировать Федеральную службу безопасности (ФСБ) РФ. Об этом он заявил во вторник журналистам, отвечая на вопрос, не стоит ли ФСБ выступить с опровержениями или пояснениями в связи с утверждениями о роли службы в произошедшем.

"Это попытка дискредитации, но, безусловно, подобные попытки не могут дискредитировать Федеральную службу безопасности", — подчеркнул представитель Кремля.

"Федеральная служба безопасности по конституции выполняет очень важную роль, защищая нас с вами от терроризма, экстремизма, разных смертельных опасностей, безусловно, играет эту роль очень хорошо и очень эффективно", — добавил он.
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Политика , Видео , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , ФСБ , ЕС
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