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Москва

Раскрыта новая роль Чубайса 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Чубайс и ВЭБ.РФ создадут совместный проектный офис
Фото: РИА Новости
Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс и госкорпорация ВЭБ. РФ создадут совместный проектный офис. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РБК.
Как сообщал «Рамблер», в течение последних 12 лет Чубайс руководил «Роснано». 2 декабря президент России Владимир Путин предложил возглавить госкорпорацию зампреду Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.
Позднее глава государства подписал указ о назначении Анатолия Чубайса на должность специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
По словам источника, близкого к госкорпорации, Анатолий Чубайс и ВЭБ. РФ начнут сотрудничество через институт совместного проектного офиса. В частности, офис займется «реализацией Парижского соглашения» и координацией «повестки устойчивого развития на глобальном уровне».

«Проекты ВЭБ.РФ, в том числе городской экономики, охватывают все цели устойчивого развития ООН. По этой причине партнерство ВЭБа и команды нового спецпредставителя президента обеспечит более эффективную работу по этому направлению», — подчеркнул представитель госкорпорации.

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Политика , Сергей Куликов , Анатолий Чубайс , Владимир Путин , Роснано , ВЭБ , ООН , Военно-промышленная комиссия
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