Чубайс и ВЭБ.РФ создадут совместный проектный офис

«Проекты ВЭБ.РФ, в том числе городской экономики, охватывают все цели устойчивого развития ООН. По этой причине партнерство ВЭБа и команды нового спецпредставителя президента обеспечит более эффективную работу по этому направлению», — подчеркнул представитель госкорпорации.