Медведев: санкции США блокируют международный товарообмен 

«Под раздачу попали и органы исполнительной власти, что само по себе глупо, поскольку они в любой стране создаются для управления государством, а не для коммерческой деятельности. Следуя этой ущербной логике, нашим странам нужно наказать Госдеп и вообще приостановить внешние связи с американцами», — написал Медведев на своей странице в Facebook.

Эти «бездоказательные ограничения» блокируют международный товарообмен и свободу торговли, а также устраняют возможных конкурентов, подчеркнул Медведев.

По мнению зампреда Совбеза, США продемонстрировали злоупотребление понятием «национальная безопасность», а сделано это в угоду той части американского политического истеблишмента, который «зарабатывает очки на раздувании в США русофобии и синофобии».

Он также отметил, что, «видимо, борьба с COVID-19 не является приоритетом американских властей».