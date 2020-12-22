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Москва

Медведев: санкции США блокируют международный товарообмен 

RT на русском и ещё 11 3 часа назад
Медведев: санкции США блокируют международный товарообмен
Фото: РИА Новости
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал планы США ввести экспортные ограничения в отношения российских компаний, которые, по мнению американского Минторга, связаны с оборонным сектором.

«Под раздачу попали и органы исполнительной власти, что само по себе глупо, поскольку они в любой стране создаются для управления государством, а не для коммерческой деятельности. Следуя этой ущербной логике, нашим странам нужно наказать Госдеп и вообще приостановить внешние связи с американцами», — написал Медведев на своей странице в Facebook.

Эти «бездоказательные ограничения» блокируют международный товарообмен и свободу торговли, а также устраняют возможных конкурентов, подчеркнул Медведев.
По мнению зампреда Совбеза, США продемонстрировали злоупотребление понятием «национальная безопасность», а сделано это в угоду той части американского политического истеблишмента, который «зарабатывает очки на раздувании в США русофобии и синофобии».
Он также отметил, что, «видимо, борьба с COVID-19 не является приоритетом американских властей».

«Ну а внешние санкции… Их влияние на изменение политики России и Китая известно. Оно стремится к нулю», — подытожил Медведев.

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Комментарии 4
Политика , Дмитрий Медведев , Госдеп США , Совет безопасности РФ , Китай , США
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