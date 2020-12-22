В Совфеде прокомментировали угрозу «Перл-Харбора» для России 

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Любые военные действия в отношении России закончатся «крушением» Украины, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, комментируя угрозу «Перл-Харбора» для России. Об этом сообщает RT во вторник, 22 декабря.

Сенатор отметил, что украинский политолог Зиновий Свереда, который призвал устроить российскому флоту «Перл-Харбор», не обладает военным опытом.

«К сожалению, все части украинского общества, разные отрасли пронизаны такими неадекватными личностями, которые, понимая тупиковость ситуации на Украине, пытаются как-то встряхнуть украинское государство такими сумасбродными предложениями», — сказал Цеков.

Свереда также заявил, что Киев должен отказаться от стратегии «обороны и заглядывания в глаза партнерам».

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове в марте 2014 года. Большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев и страны Запада отказались признать результаты плебисцита, заявив об аннексии Крыма Россией.