Президент также поздравил создателей российской вакцины "Спутник V", назвав появление препарата "замечательным результатом"

Президент России Владимир Путин рассказал о случаях коронавируса в его близком окружении и о том, как переносилась вакцина от этой инфекции.

"Я уже говорил неоднократно публично о том, что в моем ближайшем окружении, в самом близком окружении есть люди, которые получили эту вакцину [от коронавируса] и чувствуют себя уверенно", — сказал глава государства в понедельник на встрече по случаю подписания меморандума между НИЦЭМ имени Гамалеи, компанией AstraZeneca, РФПИ и "Р-Фарм" по сотрудничеству в области разработки вакцин против ковида.

Путин попросил объяснений у директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, где была создана вакцина "Спутник V", почему члены одной семьи, которые сделали прививки от коронавируса, по-разному реагируют на встречу с COVID-19. По его словам, комментарии специалистов об особенностях вакцины "очень специфические". "Человеку неподготовленному очень трудно разобраться в вашем птичьем языке", — считает глава государства.

"Я действительно вижу, знаю — члены одной семьи, оба провакцинированные, сталкиваются с вирусом, один заболевает в легкой форме, а второй вообще нет", — привел пример Путин и попросил объяснить эту ситуацию.

По словам Гинцбурга, "у человека, который вообще не заболевает, очень высокий уровень интерферона — белка, который является характеристикой врожденного иммунитета". Специалист отметил, "что человек с высоким уровнем интерферона защищен на первой стадии иммунного ответа". "Высокий интерфероновый статус, как правило, бывает у людей, которые ведут нормальный, правильный образ жизни, хорошо питаются, хорошо спят и не попадают в стрессовые ситуации. Такое не часто встречается, но встречается", — уточнил директор Центра им. Гамалеи.

"Вокруг меня несколько случаев, когда люди уже провакцинированные сталкиваются с вирусом, один заболевает действительно в легкой форме, это правда, это точно — в очень легкой форме, день-два и все проходит, а второй не заболевает вообще", — повторил президент.

На его взгляд, "это говорит о том, что вакцина работает, защищает человека". Он поздравил создателей препарата, назвав появление вакцины "замечательным результатом".

Ранее Путин сообщил, что одна из его дочерей испытала на себе российскую вакцину от коронавируса и чувствует себя хорошо.