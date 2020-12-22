От мэра до премьера: кого Путин позвал в Госсовет 

Президент России Владимир Путин подписал указ о составе Государственного Совета РФ — в него включены 104 человека, в том числе сам глава государства, который станет председателем Госсовета. Среди членов органа не только высшие должностные лица страны, как премьер-министр, спикеры Совфеда и Госдумы и сотрудники администрации президента, но и некоторые главы муниципальных образований. "Газета.Ru" — о том, какие функции возьмет на себя новая структура.
21 декабря президент России Владимир Путин сформировал состав Госсовета. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Статус Госсовета закреплен в Конституции, его председателем является глава государства. Согласно принятым в 2020 году поправкам к Конституции, в основной закон России включено отдельное полномочие президента по формированию Государственного совета РФ.
Также в состав органа вошли главы всех российских регионов, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации президента Антон Вайно, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Игорь Левитин, руководители всех партий Госдумы, полпреды президента в федеральных округах, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков</