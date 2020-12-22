От мэра до премьера: кого Путин позвал в Госсовет 

Президент России Владимир Путин подписал указ о составе Государственного Совета РФ — в него включены 104 человека, в том числе сам глава государства, который станет председателем Госсовета. Среди членов органа не только высшие должностные лица страны, как премьер-министр, спикеры Совфеда Госдумы и сотрудники администрации президента , но и некоторые главы муниципальных образований. "Газета.Ru" — о том, какие функции возьмет на себя новая структура.

21 декабря президент России Владимир Путин сформировал состав Госсовета. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Статус Госсовета закреплен в Конституции, его председателем является глава государства. Согласно принятым в 2020 году поправкам к Конституции, в основной закон России включено отдельное полномочие президента по формированию Государственного совета РФ.