Путин выразил соболезнования в связи со смертью Курляндского 

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Александра Курляндского, отметив щедрый и самобытный талант писателя и сценариста, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Один из создателей мультсериала "Ну, погоди!" Александр Курляндский скончался в понедельник на 83-м году жизни после продолжительной болезни.
"Александр Курляндский был человеком большого, яркого дарования, замечательным писателем и сценаристом, выдающимся представителем отечественной школы кинематографии. Работы Александра Ефимовича стали настоящей классикой мультипликации, снискали ему поистине всенародное признание и искреннюю любовь зрителей всех поколений", — говорится в телеграмме.
Путин добавил, что память об Александре Курляндском навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, многочисленных почитателей его щедрого и самобытного таланта.
Лауреат Государственной премии СССР, автор книг для детей, сценарист и драматург Курляндский был одним из создателей известного мультипликационного сериала "Ну, погоди!", автором сценариев сериалов "Великолепный Гоша", "Возвращение блудного попугая" и других.