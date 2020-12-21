Путин выразил соболезнования в связи со смертью Курляндского 

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Один из создателей мультсериала "Ну, погоди!" Александр Курляндский скончался в понедельник на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

"Александр Курляндский был человеком большого, яркого дарования, замечательным писателем и сценаристом, выдающимся представителем отечественной школы кинематографии. Работы Александра Ефимовича стали настоящей классикой мультипликации, снискали ему поистине всенародное признание и искреннюю любовь зрителей всех поколений", — говорится в телеграмме.

Путин добавил, что память об Александре Курляндском навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, многочисленных почитателей его щедрого и самобытного таланта.

Лауреат Государственной премии СССР, автор книг для детей, сценарист и драматург Курляндский был одним из создателей известного мультипликационного сериала "Ну, погоди!", автором сценариев сериалов "Великолепный Гоша", "Возвращение блудного попугая" и других.