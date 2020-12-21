Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили ситуацию в Карабахе

"Двадцать первого декабря текущего года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Министры обменялись мнениями по реализации вопросов, вытекающих из совместного заявления от 10 ноября (о перемирии в Карабахе — ред.), а также повестки дня двустороннего сотрудничества. Стороны также обсудили региональные вопросы, представляющие взаимный интерес", — уточнили в пресс-службе.