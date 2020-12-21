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Москва

Главы МИД Азербайджана и России обсудили соглашение по Карабаху 

РИА Новости 42 минуты назад
Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили ситуацию в Карабахе
Фото: © МИД РФ
Главы МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили по телефону исполнение соглашения о прекращении огня в Карабахе, сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"Двадцать первого декабря текущего года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Министры обменялись мнениями по реализации вопросов, вытекающих из совместного заявления от 10 ноября (о перемирии в Карабахе — ред.), а также повестки дня двустороннего сотрудничества. Стороны также обсудили региональные вопросы, представляющие взаимный интерес", — уточнили в пресс-службе.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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Политика , Джейхун Байрамов , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Сергей Лавров , МИД , РИА Новости , Азербайджан , Баку
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