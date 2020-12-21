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Москва

Путин возглавил Госсовет 

Елена Прошина 29 минут назад
Президент России Владимир Путин сегодня утвердил состав Государственного совета. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В соответствии с частями 1 и 2 статьи 9 ФЗ от 8 декабря 2020 года №394-ФЗ «О Государственном Совете Российской Федерации» утвердить прилагаемый состав Государственного Совета Российской Федерации», — говорится в документе.

В указе отмечается, что Госсовет возглавил президент России. В состав Госсовета России вошли премьер-министр Михаил Мишустин, главы регионов, в том числе мэр Москвы, спикеры палат парламента, полпреды, лидеры партий, главы «Федерации независимых профсоюзов России» и «Российского союза промышленников и предпринимателей».
Документ вступил в силу со дня его подписания, 21 декабря.
«Рамблер» писал, что ранее президент России упразднил два федеральных агентства — Россвязь и Роспечать. Целями принятого решения были названы: сокращение административных барьеров, решение приоритетных задач в области цифровой экономики, совершенствование государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и оптимизация полномочий федеральных органов исполнительной власти и численности федеральных государственных гражданских служащих.
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Политика , Видео , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Российский союз промышленников и предпринимателей , Россвязь , Роспечать
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