Путин возглавил Госсовет 

Президент России Владимир Путин сегодня утвердил состав Государственного совета. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«В соответствии с частями 1 и 2 статьи 9 ФЗ от 8 декабря 2020 года №394-ФЗ «О Государственном Совете Российской Федерации» утвердить прилагаемый состав Государственного Совета Российской Федерации», — говорится в документе.
В указе отмечается, что Госсовет возглавил президент России. В состав Госсовета России вошли премьер-министр Михаил Мишустин, главы регионов, в том числе мэр Москвы, спикеры палат парламента, полпреды, лидеры партий, главы «Федерации независимых профсоюзов России» и «Российского союза промышленников и предпринимателей».
Документ вступил в силу со дня его подписания, 21 декабря.
«Рамблер» писал, что ранее президент России упразднил два федеральных агентства — Россвязь и Роспечать. Целями принятого решения были названы: сокращение административных барьеров, решение приоритетных задач в области цифровой экономики, совершенствование государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и оптимизация полномочий федеральных органов исполнительной власти и численности федеральных государственных гражданских служащих.