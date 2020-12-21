Власти задумались о продуктовых карточках для россиян

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Для малоимущих граждан в условиях роста цен на базовые товары предложили ввести систему продуктовых карточек, социального питания или же товаров первой необходимости. С такой инициативой выступила глава комиссии Российской Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина.

Она отметила, что в период увеличения числа безработных и снижения заработных плат повышение стоимости базовых продуктов неприемлемо.

«В стране дефицита продуктов нет, мы услышали подтверждение этого факта от президента», — цитируют Оглоблину РИА Новости.