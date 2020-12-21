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Законопроект о зарплатах для родителей разработают в ГД 

Газета.Ru и ещё 1 32 минуты назад
В России родителям станут платить специальную зарплату?
Фото: ТАСС
Депутат Государственной думы России от партии "Справедливая Россия" Олег Шеин рассказал о планах по разработке законопроекта о зарплатах родителей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, проект будет предусматривать ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте до 18 лет.
Он отметил, что такая идея была встречена поддержкой со стороны главы думского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова, а также членов Общественной палаты РФ и Национального родительского комитета.
Депутат добавил, что законопроект был также встречен с резонансом, однако напомнил, что такая же реакция была в 2000-х на план по материнскому капиталу.
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Политика , Олег Шеин , Ярослав Нилов , Общественная палата России , Госдума , Справедливая Россия , Франция
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