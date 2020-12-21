В России родителям станут платить специальную зарплату?

По его словам, проект будет предусматривать ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте до 18 лет.

Он отметил, что такая идея была встречена поддержкой со стороны главы думского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова , а также членов Общественной палаты РФ и Национального родительского комитета.

Депутат добавил, что законопроект был также встречен с резонансом, однако напомнил, что такая же реакция была в 2000-х на план по материнскому капиталу.