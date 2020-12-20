Ещё
Далее:
Читайте также:
Российский фильм попал в топ лучших в мире
Российский фильм попал в топ лучших в мире Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Нарышкин рассказал о предательстве в разведке: «гореть им в аду» 

Газета.Ru 11 минут назад
Нарышкин пожелал «гореть в аду» разведчикам-предателям
Фото: РИА Новости
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сказал, что лично сталкивался с предательством во время своей работы.
Он признался, что любое предательство — это тяжелый удар, но он смог его перенести. Теперь его успокаивает мысль, что предатели окажутся в аду.

«Эти предатели или уже сгорели в огне ада, или обязательно сгорят», — сказал Нарышкин в эфире телеканала «Звезда».

Притом он не стал уточнять, кто его предал, и рассказывать подробности случившегося.

«Предатель и есть предатель. Ну что о нем рассказывать? Он не достоин этого», — добавил директор СВР.

Нарышкин описал «заклятых партнеров» разведки РФ
Видео дня. Кличко зажёг: пожар на открытии ёлки в Киеве
Газета.Ru: последние новости
В Польше посетовали на соседство с "огромным медведем" В Польше посетовали на соседство с "огромным медведем" Журналист "Би-би-си" рассказал, почему "сбежал" с пресс-конференции Путина Журналист "Би-би-си" рассказал, почему "сбежал" с пресс-конференции Путина В США считают приписываемые РФ кибератаки объявлением войны В США считают приписываемые РФ кибератаки объявлением войны
Политика , Сергей Нарышкин , ТК "Звезда"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пожар на открытии главной елки Украины попал на видео
01:30
Пожар на открытии главной елки Украины попал на видео
Пожары
В Петербурге школьницы потушили Вечный огонь и попали на видео
00:25
В Петербурге школьницы потушили Вечный огонь и попали на видео
Происшествия
Толпы покидающих Лондон людей попали на видео
00:11
Толпы покидающих Лондон людей попали на видео
В мире
Появилось видео победы Альвареса над суперчемпионом
00:16
Появилось видео победы Альвареса над суперчемпионом
В мире
Обрушение горного утеса на автомобильную дорогу в Дагестане сняли на видео
00:34
Обрушение горного утеса на автомобильную дорогу в Дагестане сняли на видео
Происшествия
Появилось видео с Путиным у монумента разведчикам
00:44
Появилось видео с Путиным у монумента разведчикам
Общество
Опубликовано видео с места взрыва в Кабуле
00:24
Опубликовано видео с места взрыва в Кабуле
Происшествия
Охранник обстрелял дворников на парковке и попал на видео
00:33
Охранник обстрелял дворников на парковке и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы в торговом центре в США
01:00
Появилось видео с места стрельбы в торговом центре в США
Происшествия
Автомобиль скорой вылетел на тротуар после ДТП и попал на видео
00:24
Автомобиль скорой вылетел на тротуар после ДТП и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение