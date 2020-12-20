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Мишустин поздравил сотрудников органов безопасности с праздником 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Мишустин поздравил работников органов безопасности
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником, отметив, что в самых сложных ситуациях они демонстрируют высочайший профессионализм и верность офицерскому долгу.

«Этот профессиональный праздник — заслуженное признание вашего вклада в обеспечение безопасности нашей страны и ее граждан. На счету службы множество успешных операций. Вы оперативно выявляете угрозы национальным интересам государства. Зачастую рискуете жизнью в горячих точках, в зонах вооруженных противостояний. Всегда работаете на опережение. В самых сложных ситуациях и подчас экстремальных условиях демонстрируете высочайший профессионализм и верность офицерскому долгу», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте кабмина.

Премьер-министр подчеркнул, что каждого из работников органов безопасности «отличает уникальное владение военным искусством, способность оперативно принимать решения, брать на себя полную ответственность».

«И конечно, любовь к Родине, мужество и самоотверженность. Хочу поблагодарить вас за честную и добросовестную службу. И пожелать вам дальнейших успехов. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям», — добавляется в сообщении.

Двадцатого декабря отмечается профессиональный праздник сотрудников российских специальных служб, отвечающих за безопасность личности, общества и государства, — День работника органов безопасности. Он установлен на основании указа президента России от 20 декабря 1995 года. В течение многих десятилетий, 20 декабря отмечался неофициально как День чекиста.
Ранее Путин возложил цветы к монументу в честь отечественных разведчиков всех времен, который находится на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки России, отмечающей в воскресенье свой 100-летний юбилей. Президент заявил, что сотрудники российских спецслужб должны продолжать решительно бороться с терроризмом, а также уделять самое серьезное внимание борьбе с экстремизмом и коррупцией.
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Политика , Михаил Мишустин
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