Мишустин поздравил работников органов безопасности

«Этот профессиональный праздник — заслуженное признание вашего вклада в обеспечение безопасности нашей страны и ее граждан. На счету службы множество успешных операций. Вы оперативно выявляете угрозы национальным интересам государства. Зачастую рискуете жизнью в горячих точках, в зонах вооруженных противостояний. Всегда работаете на опережение. В самых сложных ситуациях и подчас экстремальных условиях демонстрируете высочайший профессионализм и верность офицерскому долгу», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте кабмина.