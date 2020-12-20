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Москва

Владимир Путин назвал главные задачи спецслужб 

Говорит Москва 30 минут назад
По словам президента, они должны решительно бороться с терроризмом и уделять серьёзное внимание борьбе с экстремизмом и коррупцией, а также добиваться более эффективной защиты государственных границ.
Кроме того, глава государства призвал противостоять любым попыткам переписать историю и исказить роль отечественных спецслужб в разгроме нацизма, обеспечении национальной безопасности и интересов страны.
Путин приехал в штаб-квартиру Службы внешней разведки
Сегодня российский лидер поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником. Путин также возложил цветы к монументу в честь отечественных разведчиков всех времён — он находится на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки России.
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Политика , Видео , Владимир Путин
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