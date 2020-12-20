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«Огромный медведь»: в Польше посетовали на соседство с Россией 

News.ru и ещё 1 22 минуты назад
В Польше назвали единственное направление для нападения на Россию
Фото: Reuters
География работает против Польши, заявил вице-премьер, министр труда и развития республики Ярослав Говин.

Вот я смотрю на карту Евразии: небольшой мыс, над которым нависает огромный медведь — Россия, — сказал он.

По его словам, между Польшей и Россией наблюдается географический фатализм конкуренции. Он пояснил, что на РФ нельзя напасть с юга из-за Кавказа, с востока из-за Сибири и с севера, так как там расположен океан. Единственная возможность — западное направление, через равнины Польши и Украины.
Говин добавил, что в связи с этим «любой российский царь, генсек или президент» будет всегда стремиться включить эти две страны в сферу своего влияния, передаёт Gazeta.Pl.
Польша решила создать армию партизан для защиты от России
Ранее NEWS.ru писал, что посольство Украины в Варшаве направило ноту протеста польскому Министерству иностранных дел в связи с выпуском календаря на 2021 год, где Крым обозначен как часть Российской Федерации. Речь идёт о религиозном календаре мусульман Польши.
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Политика , Армия , Ярослав Говин , Варшава , Польша
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