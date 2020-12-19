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Москва

В Совфеде отреагировали на заявление Помпео о России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
В Совфеде ответили на заявление Помпео о «вражеской» России
Фото: Reuters
Слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия находится в списке врагов Америки, дискредитируют образ Штатов, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Цеков считает, что Америке нужно искать врагов на верхушке своей политической элиты, потому что они своими действиями подрывают не только внутренние устои американского общества, но и портят отношения со всеми государствами, в том числе с такими влиятельными странами, как Россия, передает RT.
"Россия входит в список": Помпео рассказал о врагах США
Сенатор также добавил, что если бы в США глубоко понимали международные процессы, то пришли бы к выводу, что Россия — не враг Америке.
Напомним, глава Госдепа Майкл Помпео заявил, что Россия входит в список тех, кто «хочет подорвать наш образ жизни, нашу республику, основные демократические принципы». По его словам, «Россия определенно входит в этот список врагов».
Кроме того, Помпео обвинил Россию в крупномасштабных кибератаках на системы американских государственных ведомств.
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Политика , Майкл Помпео , Сергей Цеков , Госдеп США , Совет Федерации
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