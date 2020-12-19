В Совфеде ответили на заявление Помпео о «вражеской» России

Цеков считает, что Америке нужно искать врагов на верхушке своей политической элиты, потому что они своими действиями подрывают не только внутренние устои американского общества, но и портят отношения со всеми государствами, в том числе с такими влиятельными странами, как Россия, передает RT

Сенатор также добавил, что если бы в США глубоко понимали международные процессы, то пришли бы к выводу, что Россия — не враг Америке.

Майкл Помпео Напомним, глава Госдепа заявил , что Россия входит в список тех, кто «хочет подорвать наш образ жизни, нашу республику, основные демократические принципы». По его словам, «Россия определенно входит в этот список врагов».