Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва

Подаренную Лаврову в Боснии икону решили вернуть для проверки Интерполом 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Подаренную Лаврову икону вернут для проверки Интерполом
Фото: РИА Новости
Икона XVIII века из Луганска, подаренная председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком главе МИД России Сергею Лаврову, будет возвращена дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола, сообщили в дипведомстве.
Киев направил ноту в МИД Боснии из-за подарка Лаврову
В МИД сообщили, что «икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола», передает ТАСС.
Ранее посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в МИД балканской республики, потребовав объяснить происхождение православной иконы, «объекта культурного наследия Украины», которая была подарена главе МИД России Сергею Лаврову во время его визита в Сараево 14 декабря.
Напомним, Лавров в ходе своего визита в Восточное Сараево получил в подарок Милорада Додика православную икону, якобы найденную в Луганске, возраст которой составляет 300 лет.
Видео дня. Дом-2 закрывается - последний выпуск выйдет 30 декабря
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Госдеп уведомил Конгресс США о решении закрыть два консульства в России Госдеп уведомил Конгресс США о решении закрыть два консульства в России Журналист Би-би-си объяснил свой «побег» после жесткого ответа Путина Журналист Би-би-си объяснил свой «побег» после жесткого ответа Путина Журналиста из Исландии восхитил формат пресс-конференции Путина Журналиста из Исландии восхитил формат пресс-конференции Путина
Политика , Сергей Лавров , МИД , Интерпол , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Вице-президент США привился вакциной от коронавируса в прямом эфире и попал на видео
00:30
Вице-президент США привился вакциной от коронавируса в прямом эфире и попал на видео
США
Облава на работавший ночью московский бар попала на видео
00:57
Облава на работавший ночью московский бар попала на видео
Новости Москвы
Опубликовано видео победы Головкина
00:41
Опубликовано видео победы Головкина
США
Белорусский самолет срезал деревья при взлете и попал на видео
00:49
Белорусский самолет срезал деревья при взлете и попал на видео
В мире
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
01:17
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
Шоу-бизнес
Коза и бараны атаковали мэрию и попали на видео в Турции
01:25
Коза и бараны атаковали мэрию и попали на видео в Турции
В мире Общество
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
00:54
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
Общество
Ребенок сбежал из дома в одних трусах в Москве
00:10
Ребенок сбежал из дома в одних трусах в Москве
Происшествия Новости Москвы
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
00:46
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
Происшествия
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
00:58
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение