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В Совфеде оценили высылку российского дипломата из Болгарии 

Газета.Ru 51 минуту назад
В Совфеде оценили высылку российского дипломата из Болгарии
Фото: РИА Новости
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал высылку Болгарией российского дипломата, передает РИА «Новости».
По словам сенатора, Болгария назначена покровителями по НАТО в качестве рупора тезиса о «российской угрозе».
Косачев отметил, что это незавидная миссия для любого государства, если только оно не готово «поступаться своим суверенитетом в угоду ложно понимаемым союзническим обязательствам».
Сенатор добавил, что это не первый раз, когда София объявляет российских дипломатов персонами нон грата, хотя «трудно представить», какую информацию они могут собирать в Болгарии.
Ранее стало известно, что МИД Болгарии высылает российского дипломата из-за подозрений в шпионаже.
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Политика , Константин Косачев , МИД , Совет Федерации , НАТО , РИА Новости , Болгария , София
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