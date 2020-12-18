В Совфеде оценили высылку российского дипломата из Болгарии 

По словам сенатора, Болгария назначена покровителями по НАТО в качестве рупора тезиса о «российской угрозе».

Косачев отметил, что это незавидная миссия для любого государства, если только оно не готово «поступаться своим суверенитетом в угоду ложно понимаемым союзническим обязательствам».

Сенатор добавил, что это не первый раз, когда София объявляет российских дипломатов персонами нон грата, хотя «трудно представить», какую информацию они могут собирать в Болгарии.