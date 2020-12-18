В Софии рассказали о расследовании в отношении российского дипломата 

Болгария подозревает гражданина России, обладающего дипломатическим статусом, в сборе военной информации, сообщает болгарская прокуратура.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что София высылает за шпионаж российского дипломата.
"В ходе расследования в рамках досудебного производства установлено, что в период с 2017 года до настоящего времени гражданин Российской Федерации осуществлял разведывательную деятельность, собирая военную информацию, кроме прочего, о численности военнослужащих США, находившихся на территории страны на учениях", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Болгарии.
"Установлено, что российский гражданин обладает дипломатическим статусом", — отмечается в нем.