В Софии рассказали о расследовании в отношении российского дипломата 

"В ходе расследования в рамках досудебного производства установлено, что в период с 2017 года до настоящего времени гражданин Российской Федерации осуществлял разведывательную деятельность, собирая военную информацию, кроме прочего, о численности военнослужащих США, находившихся на территории страны на учениях", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Болгарии.