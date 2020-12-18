Алиев обсудил с главой ФСБ РФ соглашение по Карабаху 

В пресс-службе азербайджанского лидера рассказали, что в начале встречи Бортников передал Алиеву приветствия президента РФ Владимира Путина

На встрече обсуждалась текущая ситуация в регионе, урегулирование конфликта, исполнение пунктов трёхстороннего соглашения, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны отметили, что ситуация стабильна.

Также Алиев и Бортников обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Азербайджаном и Россией.

Как писал NEWS.ru, ранее Алиев заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе разрешён и теперь о нём нужно говорить только в прошедшем времени. Он отметил стабильную ситуацию в регионе с того момента, как было подписано соглашение о прекращении огня.