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У губернатора Псковской области выявили коронавирус 

RT на русском 35 минут назад
У губернатора Псковской области выявили коронавирус
Фото: РИА Новости
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что получил положительный тест на COVID-19.
Об этом он рассказал в своём аккаунте в Instagram.

«Опасения подтвердились — результат теста положительный. Состояние удовлетворительное, но двусторонняя пневмония и постоянная высокая температура дают о себе знать. Работаю удалённо. Берегите себя!» — написал губернатор.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов умер после заболевания коронавирусом.
Профессор кафедры вирусологии МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.
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Политика , Валентин Шурчанов , Михаил Ведерников , Алексей Аграновский , МГУ , Госдума , КПРФ , Псковская Область
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