Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов 

Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов скончался в пятницу на 74 году жизни после коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости его однопартиец, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.
"Сегодня в 14-40 (скончался)", — сказал Гаврилов.
"Он всегда был добрый человек, который никогда не жаловался. Очень добрый, душевный, деликатный", — добавил парламентарий.
Это второй депутат, ушедший из жизни из-за пандемии. Ранее также скончался депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев.