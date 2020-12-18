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Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов 

РИА Новости 48 минут назад
Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов скончался в пятницу на 74 году жизни после коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости его однопартиец, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.
"Сегодня в 14-40 (скончался)", — сказал Гаврилов.

"Он всегда был добрый человек, который никогда не жаловался. Очень добрый, душевный, деликатный", — добавил парламентарий.

Это второй депутат, ушедший из жизни из-за пандемии. Ранее также скончался депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев.
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Политика , Сергей Гаврилов , Ваха Агаев , Валентин Шурчанов , Госдума , КПРФ , РИА Новости
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