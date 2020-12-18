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Москва

Чубайс назвал провал России 

Артём Кульша 1 час назад
Чубайс назвал стратегический провал России
Фото: ТАСС
Энергоэффективность — стратегический провал властей России в сфере климатической политики. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.
Вчера он принял участие в пресс-конференции по итогам форума «100 лет электричества». В ходе нее Чубайс сообщил о срыве почти всех задач в сфере энергоэффективности, поставленных Владимиром Путиным. Он отметил, что базовые показатели энергоэффективности в России ужасны.

«Этот факт надо признать и двигаться дальше на изменение ситуации», — призвал спецпредставитель президента.

Также он заявил, что, помимо стратегического провала в климатической политике, у России есть стратегический успех и стратегический риск. Успех заключается в создании за четыре последних года технологического кластера возобновляемой энергетики — солнечной и ветрогенерации, промышленности по производству соответствующего оборудования.
Риском Чубайс назвал вероятность того, что страна пойдет по своей накопленной за 75 лет уникальной компетенции — героическому занижению планов, а потом их героическому выполнению.

«Это большой соблазн, который пока преодолеть не удалось, но, возможно, все-таки удастся», — добавил он.

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Комментарии 1
Политика , Анатолий Чубайс , Владимир Путин
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