Чубайс назвал стратегический провал России

Энергоэффективность — стратегический провал властей России в сфере климатической политики. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс

Вчера он принял участие в пресс-конференции по итогам форума «100 лет электричества». В ходе нее Чубайс сообщил о срыве почти всех задач в сфере энергоэффективности, поставленных Владимиром Путиным . Он отметил, что базовые показатели энергоэффективности в России ужасны.

«Этот факт надо признать и двигаться дальше на изменение ситуации», — призвал спецпредставитель президента.

Также он заявил, что, помимо стратегического провала в климатической политике, у России есть стратегический успех и стратегический риск. Успех заключается в создании за четыре последних года технологического кластера возобновляемой энергетики — солнечной и ветрогенерации, промышленности по производству соответствующего оборудования.

Риском Чубайс назвал вероятность того, что страна пойдет по своей накопленной за 75 лет уникальной компетенции — героическому занижению планов, а потом их героическому выполнению.