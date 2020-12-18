Путин оценил обстановку в Карабахе 

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Трехстороннее заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в целом последовательно выполняется. Об этом президент России Владимир Путин заявил в пятницу, 18 декабря, на саммите СНГ.

Он подчеркнул, что российские миротворцы делают все, что в их силах, чтобы стабилизировать обстановку в этом регионе.

Также лидер РФ обратил внимание, что обострение карабахского конфликта повысило риски распространения терроризма в данном районе.

— Имевшие места боестолкновения, к сожалению, привели к многочисленным человеческим жертвам, обострили и без того непростую ситуацию в Закавказье в целом, увеличили риски распространения террористической угрозы, — цитирует РИА Новости Путина.