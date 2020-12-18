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Москва

Путин оценил обстановку в Карабахе 

Вечерняя Москва 34 минуты назад
Трехстороннее заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в целом последовательно выполняется. Об этом президент России Владимир Путин заявил в пятницу, 18 декабря, на саммите СНГ.
Он подчеркнул, что российские миротворцы делают все, что в их силах, чтобы стабилизировать обстановку в этом регионе.
Также лидер РФ обратил внимание, что обострение карабахского конфликта повысило риски распространения терроризма в данном районе.

— Имевшие места боестолкновения, к сожалению, привели к многочисленным человеческим жертвам, обострили и без того непростую ситуацию в Закавказье в целом, увеличили риски распространения террористической угрозы, — цитирует РИА Новости Путина.

Ранее президент объяснил, почему в Карабахе разгорелся конфликт.
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Политика , Видео , Владимир Путин , РИА Новости
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