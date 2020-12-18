Путин анонсировал выпуск новых российских вакцин от COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время должны появиться новые отечественные вакцины от коронавируса.

"Мы готовы содействовать всем странам Содружества [Независимых Государств] в вакцинации населения с использованием российских вакцин", — сказал он на заседании Совета глав государств СНГ, которое проходит в пятницу в режиме видеоконференции.

"Имеются в виду и "Спутник V", и "Эпиваккорона", и в ближайшее время должны появиться другие наши вакцины", — отметил Путин.

По его словам, страны СНГ завершают работу над планом совместных противоэпидемиологических мероприятий. "Важно, что государства Содружества с самого начала исходили из целесообразности коллективных подходов в борьбе с эпидемией, была налажена координация между санитарными службами", — сказал российский лидер.

По словам Путина, "ведется работа над соглашениями о сотрудничестве по санитарной охране территорий и реагированию на чрезвычайные ситуации эпидемиологического характера".