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Москва

Журналист «Би-би-си» объяснил свой «побег» после жесткого ответа Путина 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 2 часа назад
Журналист британской вещательной корпорации «Би-би-си» Стив Розенберг объяснил, почему он «сбежал» из здания ЦМТ после жесткого ответа президента России Владимира Путина на его вопрос.
Розенберг заявил, что не сбегал, а пресс-конференцию покинул из-за работы, передает НСН.

«Здесь не было ничего такого, нам просто надо было передавать информацию. В «Би-би-си» очень много передач — радио, телевидение, нужно было торопиться», — сказал он.

Журналист добавил, что не хочет, чтобы его уход с пресс-конференции рассматривали как «неуважение».
Напомним, в ходе пресс-конференции Розенберг спросил у российского лидера, не чувствует ли тот личной ответственности за ухудшение отношений с Западом.
В ответ Путин заявил, что Россия — «белая и пушистая» на фоне Запада. Говоря о Крыме, он напомнил журналисту о судьбе Косово, чью независимость в 2009 году признали западные страны во главе США.
Отдельно президент коснулся темы расширения НАТО на восток, хотя западные лидеры уверяли президента СССР Михаила Горбачева, что блок останется в действующих на тот момент границах.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как «белая и пушистая» Россия дает сигналы о диалоге с Западом.
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Политика , Видео , Михаил Горбачев , Владимир Путин , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , Республика Крым , США
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