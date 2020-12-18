Политолог уличил Google в особом отношении к Путину

Забавно Google Translator сейчас переводит фразу «Thank you, Mr President» на русский язык 😂😂😂 pic.twitter.com/llG5pqVVJJ— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) December 17, 2020 Онлайн-переводчик Google Translator переводит фразу «Thank you Mr President» с употреблением имени отчества российского президента. Первым казус заметил политолог Владимир Корнилов , который сообщил о нем своим фолловерам в Twitter.

Эксперт опубликовал скриншот, в котором виден перевод фразы на английском языке. На снимке видно, что графе, куда забивается предложение на английском языке, написано «Thank you Mr President». При этом в графе, где содержится перевод, вместо «Спасибо господин президент», значится «Спасибо Владимир Владимирович».

«Забавно Google Translator сейчас переводит фразу «Thank you Mr President» на русский язык», — написал Корнилов, поставив в конце предложения три смеющихся эмоджи (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Забавную ситуацию прокомментировали десятки пользователей. Многие решили перепроверить информацию и выяснили, что Корнилов прав. Одни подписчики эксперта увидели в казусе «руку ФСБ », другие назвали ситуацию «позорной», третьи посчитали, что таким образом Google решил подмазаться.

Самые дотошные пользователи докопались до истины.

Выяснилось, что оригинальный перевод фразы «Thank you, Mr President» с употреблением имени отчества российского президента появляется только в том случае, если в предложении стоит запятая. Если знак препинания пропущен, перевод звучит как «спасибо господин президент».

К тому же казус — вовсе не программная ошибка, а алгоритм, актуальный для пользователей разных стран. Например, для пользователей с российскими ip-адресами фраза «Thank you Mr President» переводится как «спасибо Владимир Владимирович», а для французов она будет содержать имя французского президента.