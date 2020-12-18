Политолог уличил Google в особом отношении к Путину

Онлайн-переводчик Google Translator переводит фразу «Thank you Mr President» с употреблением имени отчества российского президента. Первым казус заметил политолог Владимир Корнилов, который сообщил о нем своим фолловерам в Twitter.
Забавно Google Translator сейчас переводит фразу «Thank you, Mr President» на русский язык 😂😂😂 pic.twitter.com/llG5pqVVJJ— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) December 17, 2020
Эксперт опубликовал скриншот, в котором виден перевод фразы на английском языке. На снимке видно, что графе, куда забивается предложение на английском языке, написано «Thank you Mr President». При этом в графе, где содержится перевод, вместо «Спасибо господин президент», значится «Спасибо Владимир Владимирович».
«Забавно Google Translator сейчас переводит фразу «Thank you Mr President» на русский язык», — написал Корнилов, поставив в конце предложения три смеющихся эмоджи (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Забавную ситуацию прокомментировали десятки пользователей. Многие решили перепроверить информацию и выяснили, что Корнилов прав. Одни подписчики эксперта увидели в казусе «руку ФСБ», другие назвали ситуацию «позорной», третьи посчитали, что таким образом Google решил подмазаться.
Самые дотошные пользователи докопались до истины.
Выяснилось, что оригинальный перевод фразы «Thank you, Mr President» с употреблением имени отчества российского президента появляется только в том случае, если в предложении стоит запятая. Если знак препинания пропущен, перевод звучит как «спасибо господин президент».
К тому же казус — вовсе не программная ошибка, а алгоритм, актуальный для пользователей разных стран. Например, для пользователей с российскими ip-адресами фраза «Thank you Mr President» переводится как «спасибо Владимир Владимирович», а для французов она будет содержать имя французского президента.