Путин раскритиковал чиновников и попал на видео 

17 декабря 2020 года на ежегодной пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина житель Ленинградской области Анатолий Терехов пожаловался на чиновника, который на просьбу пенсионера ответил, что раз ему это «пообещал Путин», то с Путина и спрос.

Президент прокомментировал это следующим образом: "В России есть не только плохие чиновники, но и хорошие, о чем не стоит забывать. Есть разные люди. В семье не без урода".