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«Я его не воспринимаю как журналиста»: Познер о Шнурове 

Вероника Полынина 57 минут назад
«Я его не воспринимаю как журналиста»: Познер о Шнурове
Фото: РИА Новости
Владимир Познер оценил профессионализм Сергея Шнурова после вопросов, заданных на пресс-конференции Владимира Путина.
Познер назвал вопросы Шнурова эпатажными и заявил, что не воспринимает его как журналиста.
Как сообщал «Рамблер», музыкант Сергей Шнуров, занимающий должность генерального продюсера телеканала RTVi, спросил у президента России, почему русские хакеры не помогли президенту США Дональду Трампу избраться на второй срок. Кроме того, Шнуров поинтересовался, как простому русскому человеку описывать происходящее в стране и мире без мата.
Журналист Владимир Познер признался, что не слышал заданные Шнуровым вопросы, но слышал о них в пересказе коллег.

«Это такие эпатажные вопросы, чтобы вызвать повышенный интерес, потому что он сам прекрасно знает ответы на эти вопросы. Сказать откровенно, я его вообще не воспринимаю как журналиста. Он главный редактор RTVi, но главный редактор не всегда является журналистом», — сказал Познер «Газете.ру».

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Политика , Владимир Познер , Сергей Шнуров , Дональд Трамп , Владимир Путин , Газета.Ru
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