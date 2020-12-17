«Я его не воспринимаю как журналиста»: Познер о Шнурове 

«Это такие эпатажные вопросы, чтобы вызвать повышенный интерес, потому что он сам прекрасно знает ответы на эти вопросы. Сказать откровенно, я его вообще не воспринимаю как журналиста. Он главный редактор RTVi, но главный редактор не всегда является журналистом», — сказал Познер «Газете.ру».