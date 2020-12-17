Кадыров оценил ответ Путина на вопрос о нем 

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о его деятельности во время большой пресс-конференции. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте". Он поблагодарил российского лидера за "высокую оценку моего скромного вклада" в общее дело.

"Что касается санкций западных стран, Владимир Владимирович абсолютно прав: я отношусь к этому спокойно", — написал Кадыров.

Кроме того, чеченский глава подчеркнул, что если бы его фамилия не значилась в санкционных списках, то это бы вызывало тревожность.

Он также выразил Путину благодарность за оценку развития чеченского региона. По его словам, эти достижения были бы невозможны без поддержки президента России.