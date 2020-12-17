Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Гафта: все роли в одной подборке
Вспоминаем Гафта: все роли в одной подборке Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Кадыров оценил ответ Путина на вопрос о нем 

Газета.Ru 2 часа назад
Кадыров оценил ответ Путина на вопрос о нем
Фото: ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о его деятельности во время большой пресс-конференции. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте". Он поблагодарил российского лидера за "высокую оценку моего скромного вклада" в общее дело.

"Что касается санкций западных стран, Владимир Владимирович абсолютно прав: я отношусь к этому спокойно", — написал Кадыров.

Кроме того, чеченский глава подчеркнул, что если бы его фамилия не значилась в санкционных списках, то это бы вызывало тревожность.
Он также выразил Путину благодарность за оценку развития чеченского региона. По его словам, эти достижения были бы невозможны без поддержки президента России.
Видео дня. Ольга Бузова не хочет оставаться в России
Газета.Ru: последние новости
Путин назвал Байдена опытным политиком и напомнил, что "короля делает свита" Путин назвал Байдена опытным политиком и напомнил, что "короля делает свита" Выплаты к Новому году получат 16 миллионов детей Выплаты к Новому году получат 16 миллионов детей Путин ответил на вопрос, будет ли скучать по Меркель Путин ответил на вопрос, будет ли скучать по Меркель
Политика , Рамзан Кадыров , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выставленные на продажу дети в Красноярске попали на видео
00:59
Выставленные на продажу дети в Красноярске попали на видео
Происшествия
Шнуров спросил Путина, как не ругаться матом
00:58
Шнуров спросил Путина, как не ругаться матом
Политика
На глазах у сына отец ограбил игровой автомат
00:15
На глазах у сына отец ограбил игровой автомат
Происшествия
Стюардесса раскрыла места хранения умерших в самолете и попала на видео
00:40
Стюардесса раскрыла места хранения умерших в самолете и попала на видео
Общество
«Русской мафии» нанесли сокрушительный удар
01:13
«Русской мафии» нанесли сокрушительный удар
В мире Криминал
Вандалы потушили Вечный огонь в Петербурге и попали на видео
00:31
Вандалы потушили Вечный огонь в Петербурге и попали на видео
Происшествия
Российский танк-амфибия готов сокрушить врага на море
00:27
Российский танк-амфибия готов сокрушить врага на море
Армия Наука и техника
Китай впервые превзошел СССР
00:22
Китай впервые превзошел СССР
Наука и техника
Ребенок-пироман сжег новогоднюю елку в центре города
00:59
Ребенок-пироман сжег новогоднюю елку в центре города
Происшествия
Хоккеист с клюшкой и на коньках прыгнул в прорубь
01:43
Хоккеист с клюшкой и на коньках прыгнул в прорубь
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение