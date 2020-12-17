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Путин ответил на вопрос, будет ли скучать по Меркель 

Газета.Ru 1 час назад
Путин ответил на вопрос, будет ли скучать по Меркель
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о взаимоотношениях с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Он оценил двусторонние отношения Германии и России как находящиеся на высоком уровне, а также уточнил, что личные отношения с канцлером являются достаточно добрыми. Кроме того, президент ответил на вопрос, будет ли он скучать по Меркель после ее ухода с поста немецкого канцлера.

"Она, слава Богу, никуда не уходит, она работает пока, поэтому, мне кажется, не очень корректно сейчас мне говорить, что она вот ушла, что там будет потом", — подчеркнул Путин.

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Политика , Ангела Меркель , Владимир Путин , Германия
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