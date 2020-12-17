Путин назвал 2020 год тяжелым и сложным

"Знаете, ведь каждый год [приносит] много сложностей, которые нам приходится преодолевать, и каждый год приносит нам большие радости — и семейные, и государственные, общенациональные", — сказал глава государства на ежегодной пресс-конференции, рассуждая в ответ на вопрос, чего в 2020 году было больше — хорошего или плохого.