Путин назвал 2020 год тяжелым и сложным

Президент России Владимир Путин считает, что уходящий 2020 год стал тяжелым и сложным, но принес стране и большие достижения, которыми она может гордиться.
"Знаете, ведь каждый год [приносит] много сложностей, которые нам приходится преодолевать, и каждый год приносит нам большие радости — и семейные, и государственные, общенациональные", — сказал глава государства на ежегодной пресс-конференции, рассуждая в ответ на вопрос, чего в 2020 году было больше — хорошего или плохого.
"Несмотря ни на что — и достижения у нас есть очень большие, и которыми мы можем, должны гордиться и гордимся", — подчеркнул он.
Путин признал, что уходящий год был "сложным, тяжелым".
"Но на что хотел бы обратить внимание. Знаете, пока вы спрашивали, о чем я подумал: а что, у нас не было сложностей что ли в нашей новейшей истории?" — поинтересовался президент.