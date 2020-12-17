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Москва

Путин рассказал о главном тосте в своей семье 

Российская Газета и ещё 10 37 минут назад
Путин рассказал о главном тосте в своей семье
Фото: РИА Новости
Главный тост в семье президента и у его друзей всегда один — "За Россию!". Об этом Владимир Путин рассказал журналистам, отвечая на последний вопрос ежегодной пресс-конференции.

"Как и у любого нашего человека на Новый год всегда тостов много. Важно только, чтобы количество принимаемого шампанского или других напитков было умеренным, а количество тостов — это неважно", — считает Путин.

"Будем все поднимать тосты за своих близких, семью, друзей, коллег, — продолжил президент. — Но у меня и моих друзей в моей семье главный тост всегда один — "За Россию!".
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Политика , Владимир Путин
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