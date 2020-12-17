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Москва

Путин пообещал решить проблему воды в Крыму 

Артём Кульша 1 час назад
Путин пообещал решить проблему воды в Крыму
Фото: РИА Новости
Проблема водоснабжения в Крыму будет решена. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», проходит пресс-конференция Путина. В частности, журналисты спросили главу государства о проблеме водоснабжения в Крыму.

«Запасов пресной воды в Крыму достаточно», — ответил он.

Путин пообещал, что власти не будут экономить деньги на решении этой проблемы и позже обязательно ее решат. Он добавил, что также проблема водоснабжения будет решена в Геленджике и Новороссийске.

«Долго тянется, к сожалению, да, я понимаю, но это все в планах есть и, уверен, будет реализовано», — сообщил президент.

В 2014 году власти Украины прекратили подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали около 90% потребностей полуострова. В начале сентября 2020-го в Крыму возник дефицит воды и были введены ограничения водоснабжения из-за этого.
В октябре премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал выделение Крыму и Севастополю более пяти миллиардов рублей на решение проблемы водоснабжения: почти пять миллиардов — на строительство новых объектов водоснабжения, более 870 миллионов — на капитальный ремонт находящихся в аварийном состоянии сетей водоснабжения и разработку дополнительных скважин.
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Политика , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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