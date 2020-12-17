Пресс-конференция Путина: президент не смотрел видео Дзюбы 

Вопрос национальному лидеру прозвучал от комментатора телеканала «Матч ТВ» Ольги Богословской . Журналистка подчеркнула, что инцидент с участием Дзюбы вызвал широкий общественный резонанс.

При этом она отметила, что в подобную ситуацию может угодить любой. Поэтому она поинтересовалась мнением президента, должны ли инциденты, связанные с личной жизнью, отражаться на профессиональной деятельности человека.

Путин заявил, что в обществе существуют определенные общие правила, и их следует придерживаться. Тем не менее, по его словам, влезать в личную жизнь человека в нормальном обществе — не достойно. Однако в случае, когда дело касается знаменитостей, это неизбежно, добавил национальный лидер.

«Для публичных людей это хороший урок», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что сам скандальный ролик не видел, и выразил уверенность, что на профессиональной деятельности человека подобные ситуации отражаться не должны.