Пресс-конференция Путина: президент не смотрел видео Дзюбы 

Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции, онлайн-трансляцию которой ведет «Российская газета», прокомментировал публикацию интимного видео с участием капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы. Глава государства назвал ситуацию «хорошим уроком» для спортсмена.
Вопрос национальному лидеру прозвучал от комментатора телеканала «Матч ТВ» Ольги Богословской. Журналистка подчеркнула, что инцидент с участием Дзюбы вызвал широкий общественный резонанс.
При этом она отметила, что в подобную ситуацию может угодить любой. Поэтому она поинтересовалась мнением президента, должны ли инциденты, связанные с личной жизнью, отражаться на профессиональной деятельности человека.
Путин заявил, что в обществе существуют определенные общие правила, и их следует придерживаться. Тем не менее, по его словам, влезать в личную жизнь человека в нормальном обществе — не достойно. Однако в случае, когда дело касается знаменитостей, это неизбежно, добавил национальный лидер.
«Для публичных людей это хороший урок», — подчеркнул глава государства.
Он добавил, что сам скандальный ролик не видел, и выразил уверенность, что на профессиональной деятельности человека подобные ситуации отражаться не должны.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», назад в Сети появилось видео, на котором Артем Дзюба занимается самоудовлетворением. Позже спортсмен пояснил, что он ожидал подобного развития событий, поскольку ранее его телефон взломали. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Главный тренер национальной футбольной команды Станислав Черчесов заявил, что было решено не приглашать Дзюбу на сборы. В результате футболист пропустил несколько важнейших матчей национальной команды.