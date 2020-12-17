Пресс-конференция Путина: президент похвалил Шнура за отказ от мата 

Глава государства отметил, что лидеру группы «Ленинград» в этот раз удалось обойтись без нецензурной лексики.

Шнуров, акцентировав внимание на потрясения в 2020 году, поинтересовался у национального лидера, как простому русскому человеку описывать ситуацию без мата. Путин посоветовал обратиться к опыту советского кинематографа.

В пример он привел эпизод из комедии «Джентльмены удачи», когда главный герой, которому на ногу свалилась батарея, сдерживая себя, произносит «Редиска». Президент напомнил, что русский язык достаточно богат, чтобы на нем можно было полно выражать с