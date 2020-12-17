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Пресс-конференция Путина: президент ответил на вопрос о деле Навального 

Мария Иванова 14 минут назад
Путин ответил на вопрос о деле Навального
Фото: Reuters
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал публикации о своих родственниках и новое расследование об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина предоставил «Первый канал».
Путин отметил, что вбросы о нем и его близких «имели место и всегда будут иметь место».

«С какими только клыками меня не рисовали. Я работаю не для того, чтобы выглядеть красиво для кого-то за бугром. На что я хотел бы обратить внимание — в расследованиях постоянно пишут «зять президента», но в конце все-таки отмечают — «бывший зять», — подчеркнул Путин;

Он попросил «заказчиков» расследований не руководствоваться принципами мести, а выстраивать отношения на основе взаимного уважения

«Теперь что касается пациента берлинской клиники. Мне Песков вчера только сказал о последних измышлениях [из расследования об отравителях Навального — прим.ред.] — о наших спецслужбистах. Мы прекрасно понимаем, что это, — это легализация материалов американских спецслужб», — заявил Путин.

По его словам, российские спецслужбы знают, что американцы отслеживают их геолокации.
По мнению Путина, это расследование означает, что «пациент пользуется поддержкой спецслужб США».

«Тогда это любопытно, спецслужбы должны за ним приглядывать, но это не значит, что его травить нужно. Кому он нужен?» — сказал Путин.

Он отметил, что спецслужбы довели бы дело до конца, если бы планировали отравить Навального.
Как писал «Рамблер», ранее Навальный представил результаты расследования, проведенного несколькими СМИ, и заявил, что теперь знает всё о пытавшихся убить его людях.
В расследовании идет речь о восьми агентах ФСБ, публикуются их мена, фотографии и адреса. Эти люди, как утверждают журналисты, следовали за Навальным в 37 его поездках и в конце концов отравили.
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Политика , Алексей Навальный , Владимир Путин , ФСБ
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