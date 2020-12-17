Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва

Нарышкин сравнил нынешнюю ситуацию в мире и времена холодной войны 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 42 минуты назад
Нарышкин сравнил ситуацию сейчас и во времена холодной войны
Фото: ТАСС
Нынешняя ситуация в мире отличается от холодной войны в лучшую сторону, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
В канун отмечаемого 20 декабря 100-летия отечественной внешней разведки Нарышкин дал интервью «Российской газете». Он напомнил, что во времена холодной войны мир оказался «на краю ядерной катастрофы в период Карибского кризиса». Как заявил Нарышкин, «нынешняя обстановка отличается от ситуации тех лет в лучшую сторону». Он сказал, что «вообще верит в человеческий разум и в то, что мы сможем избежать жесткого противостояния».
Директор СВР подчеркнул, что «наша страна слишком хорошо знает, что такое большая война и какую трагедию она представляет для цивилизации». В связи с этим Россия «настойчиво призывает других участников международного сообщества перестать „играть с огнем“ и начать диалог о реформировании глобального миропорядка на многополярных началах». Он указал на необходимость обеспечить условия, при которых «невозможна ситуация, когда чьи-то сдавшие нервы могут привести к большой катастрофе».
Напомним, Нарышкин заявил о беспрецедентном прогрессе в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами. Нарышкин сообщил, что его ведомство с разной степенью интенсивности сотрудничает практически со всеми значимыми разведывательными и контрразведывательными службами государств — членов СНГ, стран Запада, Центральной и Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Дальнего Востока, Латинской Америки, Ближнего и Среднего Востока, африканских государств.
Видео дня. На что потратил МРОТ вернувшийся с Мальдив Басков
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Пользователи YouTube высмеяли новое расследование Навального Пользователи YouTube высмеяли новое расследование Навального Путин заявил, что заказчики по делу Немцова найдены Путин заявил, что заказчики по делу Немцова найдены Госдума запретила перевозить более 200 сигарет Госдума запретила перевозить более 200 сигарет
Комментарии 70
Политика , Сергей Нарышкин , "Российская газета" , Лондон , Москва , Сирия , США , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сноубордист потерялся в лесу и попал на видео
00:44
Сноубордист потерялся в лесу и попал на видео
Происшествия
Исторический максимум цены биткоина попал на видео
00:24
Исторический максимум цены биткоина попал на видео
В мире
Приговор по делу Charlie Hebdo попал на видео
00:49
Приговор по делу Charlie Hebdo попал на видео
Происшествия
Видео подробностей смерти больных COVID в Курске
01:46
Видео подробностей смерти больных COVID в Курске
Происшествия
Появилось видео пожара в аэропорту Благовещенска
00:10
Появилось видео пожара в аэропорту Благовещенска
Происшествия
Опубликовано видео к 61-й годовщине РВСН
01:51
Опубликовано видео к 61-й годовщине РВСН
Армия
Видео с медсестрой, таскавшей за волосы девочку
00:28
Видео с медсестрой, таскавшей за волосы девочку
Происшествия
Стычка фанатов Зенита и Спартака попала на видео
01:37
Стычка фанатов Зенита и Спартака попала на видео
Происшествия
Видео деталей обвала Google, YouTube и Telegram
03:15
Видео деталей обвала Google, YouTube и Telegram
Наука и техника