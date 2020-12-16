Зампостпреда России при ООН возмутила резолюция по Крыму 

Генеральная Ассамблея ООН
приняла резолюцию по правам человека в Крыму
, по мнению заместителя постпреда России Геннадия Кузьмина, цель документа — голосовать против России
.
Авторами резолюции стали Украина
, Австралия
, Германия
, Грузия
, Латвия
, Литва
, Польша
, Великобритания
, США
, Турция
, Франция
, Хорватия
, Чехия
, Эстония
, Япония
, Молдавия
и ряд других стран.
Документ осудил "временную оккупацию" Крыма, а также "зафиксированные серьезные нарушения и злоупотребления, совершаемые в отношении жителей" полуострова.
За резолюцию проголосовали 64 государства, 23 — против, 86 воздержались.
Комментируя результаты голосования, Кузьмин напомнил коллегам, что дискуссии вокруг статуса полуострова закончились: Крым и Севастополь стали частью России.
Дипломат подчеркнул, что государство гарантирует обеспечение прав человека на всей территории России, включая Крым. По его словам, период бед и потрясений на полуострове закончился в 2014 году.
"Крымчане избежали кровавой участи, которую им готовил антиконституционный режим, пришедший к власти в Киеве в феврале 2014 года в результате государственного переворота. Посмотрите, что происходит сейчас в русскоязычных областях востока Украины", — отметил зампостпреда.
По его словам, Украина перестала быть самостоятельной страной, способной поддерживать правопорядок и обеспечивать права человека на своей территории.
"Где результаты расследования убийства мирных граждан и сотрудников полиции на Майдане? Где результаты расследования сожженных заживо 48 людей в Доме профсоюзов в Одессе? Где результаты расследования убийства в Киеве журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета? Когда наконец прекратятся нацистские марши по всей Украине? Когда прекратится дискриминация по языковому признаку?" — заявил Кузьмин.
По его словам, ответов на эти вопросы в резолюции нет.
"Задача резолюции совсем другая. Кукловодам надо, чтобы вы нажали "зеленую кнопку". Кукловодам надо, чтобы вы проголосовали против России", — заключил дипломат.