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Медведев стал автором нового мема про «разнотык» 

Вероника Полынина 16 минут назад
Медведев стал автором нового мема про «разнотык»
Фото: РИА Новости
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал «разнотык» хронической проблемой России.
В ходе заседания комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций Дмитрий Медведев призвал ведомства работать согласованно.

«Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык, и многие люди делают одну и ту же работу, во всяком случае, занимаются близкими тематиками», — цитирует Медведева РИА «Новости».

Запредседателя Совбеза поручил Минздраву и Минобразования разработать межведомственный план научных исследований, чтобы скоординировать повестки для разных ведомств.
Как сообщал «Рамблер», в 2016 году Дмитрий Медведев произнес другую знаменитую фразу, мгновенно ставшую мемом. Во время визита в Крым к Медведеву, занимавшему тогда пост премьер-министра России, подошла пенсионерка и поинтересовалась, где обещанная властями индексация пенсий. Медведев на это ответил, что индексации нет, потому что денег нет. «Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!» — добавил премьер. Фраза приобрела «вирусную популярность» в том числе и в сокращенном варианте: «денег нет, но вы держитесь».
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Политика , Дмитрий Медведев , Минздрав РФ , Совет безопасности РФ , Минобрнауки , РИА Новости
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