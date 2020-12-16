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Лавров открыл в Хорватии новое здание российского посольства 

РИА Новости 3 часа назад
Лавров открыл в Хорватии новое здание российского посольства
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Загреб вместе со своим хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом принял участие в церемонии открытия нового здания российской дипмиссии.

"Хочу поблагодарить моего коллегу, министра иностранных дел Хорватии Грлич-Радмана, бывшего министра иностранных дел, а потом и бывшего президента Хорватии Грабар-Китарович, мэра Загреба Бандича за содействие в решении вопросов, связанных с открытием нового здания посольства России в Хорватии. Летом этого года подписали соглашение об улучшении условий размещения посольства Хорватии в Москве и посольства России в Загребе. Это соглашение выполняется. Хорватское посольство переехало в новое здание чуть раньше, а мы это делаем в эти дни", — сказал Лавров, текст его выступления опубликован на сайте МИД РФ.

По его словам, открытие новых зданий посольств "хорошее подтверждение нашей обоюдной нацеленности на всемерное развитие сотрудничества в самых разных областях".

"Уверен, что скоро мы возобновим сотрудничество в сфере туризма, которое сейчас встало на паузу из-за коронавирусной инфекции. Россияне очень любят хорватские курорты — и летние, и зимние. И хорватские граждане могли не раз убедиться в гостеприимстве с которым их встречают в России. С обеих сторон у нас абсолютно ясная нацеленность на всемерное развитие сотрудничества. Поэтому дипломатам скучать не придется. Новое здание создаст им более комфортные условия для того, чтобы продвигать вперед весь комплекс наших отношений", — добавил министр.

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Комментарии
Политика , Сергей Лавров , Загреб , Москва , Хорватия
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