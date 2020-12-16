Лавров открыл в Хорватии новое здание российского посольства 

"Хочу поблагодарить моего коллегу, министра иностранных дел Хорватии Грлич-Радмана, бывшего министра иностранных дел, а потом и бывшего президента Хорватии Грабар-Китарович, мэра Загреба Бандича за содействие в решении вопросов, связанных с открытием нового здания посольства России в Хорватии. Летом этого года подписали соглашение об улучшении условий размещения посольства Хорватии в Москве и посольства России в Загребе. Это соглашение выполняется. Хорватское посольство переехало в новое здание чуть раньше, а мы это делаем в эти дни", — сказал Лавров, текст его выступления опубликован на сайте МИД РФ.