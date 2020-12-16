Лавров в Москве проведёт переговоры с главой МИД Сирии 

В повестке встречи будет обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг неё, акцент будет сделан на задачах продвижения политического урегулирования. МИД подчёркивает, что исходит из необходимости уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Ведомство заявляет о приверженности праву сирийцев самостоятельно определять будущее страны,

Также планируется обсудить ряд других вопросов, в том числе тех, которые касаются дальнейшего укрепления многоплановых партнёрских связей между РФ и Сирией. Отмечается, что важную роль в этих связях играет Постоянная Российско-Сирийская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Важное значение имеет тема мобилизации международных усилий для содействия решению острых социально-экономических проблем, являющихся сейчас главным препятствием для нормализации обстановки в САР. Считаем неприемлемым применение в отношении этой страны постоянно ужесточающихся односторонних санкций и политизированных подходов в вопросах оказания гуманитарной помощи, — сказано в сообщении МИД РФ.

Министерство заявляет, что будут обсуждаться перспективы возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещённых лиц в места постоянного проживания. Соответственно, будут затронуты и вопросы восстановления разрушенной инфраструктуры.

МИД добавляет, что Москва и Дамаск нацелены на дальнейшее урегулирование противоречий на Ближнем Востоке политико-дипломатическими методами. Будут учитываться законные интересы всех вовлечённых сторон.

Это будет первый рабочий визит Фейсала Микдада в Москву. Он сменил на посту главы МИД Сирии Валида Муаллема, который скончался в ноябре. Российское министерство отмечает, что, тем не менее, давно знает Микдада как надёжного партнёра и друга РФ.