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Москва

Мария Захарова о санкциях США против «Ахмата»: «Нужно указать Вашингтону его место в футболе» 

Sports.ru и ещё 1 2 часа назад
Захарова посмеялась над санкциями против «Ахмата»
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала санкции США против «Ахмата».

«Есть и иное измерение, серьезное, мне кажется, УЕФА и ФИФА — крупнейшие международные спортивные ассоциации — должны в рамках своей компетенции высказать свое мнение.

А по большому счету, здесь мнение-то и не нужно, здесь нужно просто указать Вашингтону его место в мире футбола», — заявила Захарова.

На прошлой неделе стало известно, что Министерство финансов США добавило в санкционный список футбольный клуб «Ахмат», компанию «Абсолютный Чемпионат Ахмат», бойцовский клуб «Ахмат», фонд имени Ахмата Кадырова, ООО «Чеченские минеральные воды» и ООО «Мегастройинвест».
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Политика , Мария Захарова , УЕФА , МИД , Казначейство США , США
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