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Москва

В МИДе выразили озабоченность ядерным оружием США в Европе 

Газета.Ru 1 час назад
В МИДе обеспокоены ядерным оружием США в Европе
Фото: ТАСС
Американское ядерное оружие в Европе вызывает озабоченность и ставит под вопрос Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет РИА "Новости".
Она подчеркнула, что ядерные миссии НАТО противоречат первой и второй статье ДНЯО. Также неядерные страны, хранящие у себя ядерное оружие, нарушают соглашения с МАГАТЭ.

"Сложившаяся вокруг находящегося в Европе американского ядерного оружия ситуация вызывает самую серьезную озабоченность как в стратегическом контексте, так и с точки зрения обеспечения авторитета и жизнеспособности ДНЯЭ и уставленного им нераспространенческого режима", — сказала Захарова.

Представитель МИД также подчеркнула, что единственным решением этой серьезной проблемы может стать возврат всех американских ядерных вооружений на территорию США.
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Политика , Армия , Мария Захарова , МИД , МАГАТЭ , НАТО , РИА Новости
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