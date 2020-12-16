Госдума запретила гражданам перевозить более 200 сигарет

Устанавливается максимальный объем табачной продукции для свободного перемещения по территории России физлицами. Такой закон приняла Госдума.

Законопроект был внесен в парламент группой депутатов в апреле 2019 году и доработан ко второму чтению вместе с правительством.

Вводятся ограничения на перемещение не маркированной российскими акцизными марками табачной продукции. Так, будет запрещено перемещение табачных изделий в количестве более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака. Либо же указанных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека. Лимит устанавливается на совершеннолетнего гражданина.

Нормы коснутся в том числе продукции, ввезенной из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Авторы закона указали, что неконтролируемый оборот табачных изделий представляет угрозу для экономических интересов России. Угрозой стал приток более дешевых сигарет из государств-членов ЕАЭС. Ведь в России акцизы на табак выше, чем у соседей, и из ближайших стран, в том числе Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении. И в страну устремился поток более дешевой продукции.

— Независимая политика наших партнеров по евразийскому пространству, которые самостоятельно устанавливают налоги и акцизы, в том числе на пачку сигарет, привела к "разгармонизации", — отметил один из авторов, первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов ЛДПР ).

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

В России уже введен аналогичный запрет для алкоголя, включая административную ответственность.