В Госдуме назвали отличительную черту выборов в США

Вячеслав Володин. США входят в новый для себя период, когда кандидаты в президенты отказываются признавать итоги, основываясь на фактах. Такое мнение в опубликованном в среду интервью "Российской газете" выразил председатель Госдумы

"В этой стране любое действие театрализовано. Раньше нам показывали хорошо поставленный спектакль с избранием коллегии выборщиков, с конкуренцией претендентов за каждый голос. Но сейчас они не смогли его завершить хорошим финалом", — констатировал спикер.

По его мнению, в США "отличительной чертой всех предыдущих времен, десятилетий, да и столетий было то, что в итоге выборы признавались при любом результате".

"Сегодня, по-видимому, США входят в новый этап для себя, когда кандидаты и партии с итогами выборов не согласны. При этом они основываются на фактах, которые действительно говорят о том, что так выборы проводить нельзя", — резюмировал Володин.

Коллегия выборщиков в понедельник утвердила итоги голосования в стране, согласно которым Джозеф Байден станет новым главой государства. В поддержку демократа выступили 306 выборщиков, а в пользу республиканца Дональда Трампа , действующего президента, проголосовали 232. Чтобы стать президентом США, кандидату необходимо получить 270 голосов.

Как сообщила в понедельник телекомпания Си-эн-эн, действующий президент-республиканец не предпринимает шагов в сторону публичного признания результатов выборов главы государства. По словам источника телекомпании из числа людей, приближенных к Белому дому и регулярно общающихся с американским лидером, Трамп не стремится публично признавать свое поражение даже после голосования коллегии выборщиков.