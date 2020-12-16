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Пользователи YouTube высмеяли новое расследование Навального 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
Новое расследование Навального высмеяли в Сети
Фото: ТАСС
Очередное расследование Алексея Навального, посвященное множественным попыткам его отравления секретным ядом «Новичок», за сутки набрало в YouTube тысячи комментариев. Однако многие зрители с иронией восприняли ролик о безвредном «Новичке».
«Профессор Плейшнер третий раз выбрасывался из окна, но яд все не действовал», — шутят пользователи.
«Странно, «Новичок» один из самых смертельных средств, но после контакта с ним все живы. Проще, наверное, просроченной колбасой отравиться», — удивляются другие. — «Ой, вей. Леше походу ядерную боеголовку на голову сбросить — жив останется. Терминатор вся школьников».
Школьная группа поддержки Навального действительно не подводит: «Мне 16. А я уже разбираюсь в политике больше, чем мой отец…», — сообщает представитель целевой аудитории блогера.
«Лайкните мой коммент, хоть этот, а то предыдущие кроме меня и мамы никто не лайкает», — обращается к коллегам по оппозиционной борьбе еще один боец. И получает в поддержку три лайка.
«Было бы круто если бы Навальный после отправления мутировал и стал Россомахой или Дэдпулом!», — мечтает еще один их соратник.
Другие пользователи сожалеют, что в свое время сверхустойчивость блогера к опасным внешним воздействиям не была использована при устранении последствий Чернобыльской аварии: «Его ж никакая радиация не взяла бы».
Впрочем, большинство комментариев написаны ботами под копирку: «Поднимаем, репостим, лайки не забывайте!». Сообщения с инструкцией, как поднять просмотры, сыпятся одно за другим, от разных пользователей, но с одинаковым текстом.
Некоторые пользователи беспокоятся, что однотипные посты не будут индексированы YouTube и не поднимут ролик в тренды: «Чуваки, не пишите комментарии под копирку. Алгоритмы Ютуба не пропускают», «будьте изобретательнее с комментариями. Креативчик создавайте!».
Им тут же отвечают: «Вот пятый коментарий написал! Надеюсь будет шажок к России будущего!».
Оценили расследование блогера и геополитические соседи: «В Украину надо такого ЧЕЛОВЕКА! И будет порядок!». Впрочем, для переезда требуется прояснить ключевой вопрос: «Алексей, рад что все хорошо, но вы или честны до конца или частично. Это важно. Определяйтесь. Верим в Вас! Чей Крым?», — интересуются неопределившиеся со своими симпатиями украинские пользователи Youtube.
Накануне Навальный выпустил расследование, в котором заявил, что его с супругой якобы травят «Новичком» уже два года.
Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.
Кремль подчеркивал, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.
Между тем Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.
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Комментарии 31
Политика , Происшествия , Алексей Навальный , Сергей Лавров , МИД , ЕС , ОЗХО
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