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Москва

Матвиенко вышла из самоизоляции и провела очное заседание Совета палаты 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
Матвиенко вышла из самоизоляции
Фото: РИА Новости
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вышла из самоизоляции, на которую ушла после контакта с зараженным коронавирусом, и в очном режиме во вторник провела заседание Совета палаты с участием глав комитетов и вице-спикеров, заявил ТАСС председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Валентина Ивановна [Матвиенко] сегодня провела Совет палаты, завтра в очном режиме проведет пленарное заседание Совета Федерации, период ее самоизоляции закончился", — пояснил Тимченко.

Первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин 2 декабря сообщил, что Матвиенко была в контакте с зараженным коронавирусом, после чего ушла на самоизоляцию.
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Политика , Андрей Яцкин , Валентина Матвиенко , Вячеслав Тимченко , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС , Москва
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