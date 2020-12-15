Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вышла из самоизоляции, на которую ушла после контакта с зараженным коронавирусом, и в очном режиме во вторник провела заседание Совета палаты с участием глав комитетов и вице-спикеров, заявил ТАСС председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
"Валентина Ивановна [Матвиенко] сегодня провела Совет палаты, завтра в очном режиме проведет пленарное заседание Совета Федерации, период ее самоизоляции закончился", — пояснил Тимченко.
Первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин 2 декабря сообщил, что Матвиенко была в контакте с зараженным коронавирусом, после чего ушла на самоизоляцию.