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Москва

Россияне записали видеообращение к Путину с призывом о помощи 

Павел Тиунов 25 минут назад
Россияне записали видеообращение к Путину с призывом о помощи
Фото: РИА Новости
Жители уральских деревень Лапино и Луговая записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть им фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), сообщает издание «Подъём». Люди пожаловались, что с мая текущего года не могут получить регулярную медпомощь.
На записи запечатлены несколько женщин, стоящих на фоне УАЗа медицинской службы. Они пояснили, что 22 мая был закрыт ФАП, а врачи начали вести прием два раза в неделю по полтора часа в фургоне.

«Нас проживает 14 человек и нам приходится на улице на дороге стоят, дожидаясь эту машину и потом по очереди идти на прием. А с декабря месяца к нам по понедельникам ходит одна машина», — пожаловалась одна из активисток.

Женщина пояснила, что на обращение к президенту селян толкнула безысходность: они обращались «уже везде», но ситуация не меняется.
Журналисты издания «Подъем» связались с представителями администрации Артемовского городского округа, в чьем ведении находятся села Лапино и Луговая. Чиновники заявили, что в округе не хватает медиков, поэтому они были вынуждены закрыть ФАП. При этом они отметили, что к ним с данной проблемой никто не приходил.

«Люди у нас такие интересные — сразу пишут президенту, а в администрацию не обращаются», — заявил собеседник журналистов, пообещав рассмотреть возможность увеличения часов приема медиками.

Ранее, как сообщал «Рамблер», представители «Уральского объединения строителей» в преддверии большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина попросили его повлиять на необоснованный рост цен на стройматериалы. Они подчеркнул, что в последнее время на 10 выросли цены на арматуру, ровно на столько же подорожал кирпич. При этом поставщики стройматериалов ссылаются на привязку продукции к курсу доллара, несмотря на то, что весь товар отечественного производства. В результате из-за необоснованного повышения стоимости продукции растет себестоимость строительства и цены на жилье, говорится в обращении к президенту.
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Политика , Владимир Путин
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